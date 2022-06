In der Gohrischheide in Sachsen an der Landesgrenze zu Brandenburg ist ein munitionsbelastetes Waldstück in Brand geraten. Die Löscharbeiten würden sich wahrscheinlich noch eine Weile hinziehen, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle Dresden am Freitag. Das Feuer war am Donnerstag ausgebrochen. Zwischenzeitlich sei der Brand unter Kontrolle gewesen, doch dann habe der Wind die Flammen wieder angefacht. Das Areal sei früher militärisch genutzt worden.