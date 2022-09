In der Nacht hat in Berlin-Müggelheim ein Auto gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Berliner Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Demnach war das Feuer aus noch unbekannter Ursache kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Der am Hirseländerweg abgestellter Wagen brannte komplett ab. Die Feuerwehr löschte den Brand.