In Berlin-Pankow hat ein ehemaliges Wirtschaftsgebäude in der Nacht zum Montag gebrannt. Die umliegenden Straßen seien während der Löscharbeiten großräumig gesperrt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Ab kurz nach Mitternacht sei die Feuerwehr im Einsatz gewesen.