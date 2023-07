Ohne größere Schwierigkeiten ist der Ferienverkehr am Hauptstadtflughafen BER angelaufen. "Wir hatten am Freitag einen sehr gut geplanten und entspannten Start in die Sommerferien", sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Samstag auf Anfrage. "Alle Passagiere waren gut vorbereitet und unsere Dienstleister am Flughafen gut aufgestellt." Rund 80.000 Fluggäste seien am reisestärksten Tag des Ferienbeginns über den Flughafen in Schönefeld gereist.