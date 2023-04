Am Flughafen Berlin-Brandenburg sind während des Warnstreiks nur wenige Passagiere gestrandet, die eigentlich von dort verreisen wollten. "Es ist ähnlich wie bei den letzten Malen: Der Warnstreik wurde breit über das Wochenende kommuniziert und die Info hat sehr viele erreicht", sagte ein Flughafensprecher am Montagmorgen. Menschenleer waren die beiden Terminals nicht - zahlreiche Flieger landeten am Morgen am BER. Abflüge von Passagiermaschinen waren dagegen nicht möglich.