Ein 19-Jähriger ist im Landkreis Märkisch-Oderland mit einem Transporter frontal gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Der junge Mann war am Montagnachmittag auf der Landstraße 35 aus Platzfelde kommend Richtung Dannenberg unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen plötzlich von der Fahrbahn abkam, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Er prallte dabei frontal mit seinem Lieferwagen auf einen am Straßenrand stehenden Baum. Dabei wurde der Fahrer im Auto eingeklemmt. Noch am Unfallort erlag er seinen schweren Verletzungen.