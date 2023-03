Das sanierte, alte Bahnhofsgebäude in Seelow (Märkisch-Oderland) bekommt eine neue Nutzung: Der Geschichts- und Heimatverein Gusow-Platkow (Märkisch-Oderland) hat dort eine "Geschichtsstation Seelow/Mark" eingerichtet, die an diesem Wochenende in Betrieb genommen wird. Eine Ausstellung zeigt, wie Einheimische, Flüchtlinge und Soldaten Alltag und Veränderungen in der Oderregion zwischen 1930 und 1960 erlebt haben.