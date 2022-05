Nach dem Fund eines Toten in einem Waldstück bei Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) geht die Polizei weiter von einem Tötungsdelikt aus. Bei den Ermittlungen gebe es noch keinen neuen Erkenntnisstand, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage. Die Leiche des 27-Jährigen war am späten Freitagabend entdeckt worden. Die Ermittler der Mordkommission hoffen auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung und suchen Zeugen, die zwischen Mittwoch- und Freitagabend in der Nähe des Fundorts an der Woltersdorfer Straße Beobachtungen gemacht haben.