Das Großfeuer in einem Getreidefeld bei Massow (Mecklenburgische Seenplatte), bei dem am Mittwoch auch ein Ferienhaus abgebrannt war, geht wohl auf die extreme Hitze und eine Glasscherbe zurück. Das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben, wie eine Polizeisprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Experten der Kriminalpolizei hätten Scherben auf dem abgebrannten Roggenfeld gefunden. Eine Scherbe, die an der Ausbruchstelle entdeckt wurde, habe wahrscheinlich wie Brennglas gewirkt und trockene Pflanzen in Brand gesetzt. Am Mittwoch herrschten heiße Temperaturen bis zu 39 Grad im Süden Mecklenburgs an der Landesgrenze zu Brandenburg.