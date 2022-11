Hertha-Trainer Sandro Schwarz hat Kritik an der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar geäußert. "Wir haben alle eine klare Haltung zu der Vergabe der Weltmeisterschaft. Das ist nicht im Sinne der Vergabe, so wie wir denken, wie wir das Menschenbild sehen, gerade was das Thema Menschenrechte betrifft", sagte der 44-Jährige am Donnerstag in einer Medienrunde.

Große Vorfreude auf das Turnier verspürt Schwarz nicht: "Das andere ist natürlich der Sport. Ich habe jetzt noch nicht das absolute WM-Fieber. Das ist für mich auch relativ schwierig, so mit Glühwein in der Hand WM-Spiele zu verfolgen", sagte er. "Klar wird es so sein, dass du dir das eine oder andere Spiel anschaust. Aber, dass mein ganzer Terminplan danach ausgerichtet wird, ist es weniger."

Katar hatte 2010 den Zuschlag für die WM erhalten. Etliche Mitglieder des damaligen FIFA-Exekutivkomitees sind inzwischen der Korruption überführt. Katar bestreitet bis heute, unlautere Mittel eingesetzt zu haben. Das Land steht unter anderem wegen der Verletzung von Menschenrechten und dem Umgang mit Arbeitsmigranten massiv in der Kritik. Die Regierung des Landes verweist auf Reformen und weist die Vorwürfe zu großen Teilen zurück.

