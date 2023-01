Zehn Tage lang wurde bäuerlich geschlemmt und gestaunt - an diesem Sonntag ist die Internationale Grüne Woche in Berlin zu Ende gegangen. Die Veranstalter sind zufrieden - und blicken bereits auf die nächste Ausgabe im kommenden Jahr.

Die erste Publikumsausgabe der Internationalen Grünen Woche nach der Corona-Pandemie ist an diesem Sonntag in Berlin zu Ende gegangen. Über die zehn Tage verteilt seien rund 300.000 Besucherinnen und Besucher auf die Agrarmesse am Funkturm gekommen, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. "Wir haben unser Ziel erreicht und gezeigt, dass die globale Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau auch in ihrer 87. Auflage begeistert und den Geschmack von Fach- und Privatpublikum gleichermaßen trifft", hieß es von Messechef Dirk Hoffmann.

Aussteller und Organisation hatten sich zuvor über den Verlauf zufrieden geäußert. "Wir bekommen zurückgespielt, dass die Umsätze über den Erwartungen liegen", sagte Messe-Projektleiter Lars Jaeger. Auch das über das Besuchergeschäft hinaus gehende Messegeschäft laufe gut.

Die wichtigste Leitmesse der deutschen Agrarwirtschaft fand in diesem Jahr erstmals nach der Pandemie wieder mit Publikum statt. Zehn Tage lang konnten Besucherinnen und Besucher Kühe, Schafe und Pferde bestaunen und sich an regionalen Spezialitäten aus zahlreichen Bundesländern und Ländern satt essen und trinken.

Aufgrund der erwarteten niedrigeren Besucherzahl - in den Jahren vor der Corona-Krise waren im Schnitt stets rund 400.000 Menschen gekommen - wurde die Fläche in diesem Jahr etwas verkleinert. Für die Besucher seien die Wege daher kürzer und die Messe übersichtlicher gewesen, sagte Jaeger.

Im kommenden Jahr dürfte die Grüne Woche aber wieder größer werden. Baden-Württemberg als wichtiges Agrarland war in diesem Jahr nicht dabei, habe seine Teilnahme für 2024 aber bereits angekündigt, betonte der Projektleiter. Auch Schleswig-Holstein sei dann wieder vertreten.

Inhaltlich bewerteten die Verantwortlichen die Messe ebenfalls als Erfolg. "Die intensiven Gespräche und der direkte Austausch haben gezeigt, wie wichtig diese Plattform für unsere Branche ist", teilte der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, mit. "Bei zahlreichen Gesprächen und Diskussionen haben wir betont, dass Klimaschutz, Erhalt der Artenvielfalt und Ernährungssicherung gemeinsam gedacht und in die Agrarpolitik integriert werden müssen." Messechef Dirk Hoffmann teilte mit: "Für die Messe Berlin war die Internationale Grüne Woche ein Traumstart ins neue Messejahr."

Programm gab es für die Besucher auch am letzten Messetag an diesem Sonntag. Die Pferdeschau Hippologica bot etwa im Rahmen der Grünen Woche Springprüfungen und das Hindernisfahren für Zweispänner.