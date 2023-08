Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) informiert sich in der kommenden Woche über die Bearbeitung von Visa-Verfahren für ausländische Fachkräfte. Die SPD-Politikerin besucht dazu am Dienstag (09.30 Uhr) das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten in Brandenburg an der Havel.