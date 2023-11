Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) in Berlin bekommt einen neuen Präsidenten. Das teilte die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Integration am Freitag auf Anfrage mit. Die Aufgabe soll Mark Seibert (48) übernehmen, der seit 2020 den Krisenstab der Senatssozialverwaltung leitet. Kommissarischer LAF-Präsident ist derzeit der Staatssekretär für Integration, Aziz Bozkurt. Die Besetzung der Stelle ist für Dezember geplant. Zuvor hatte der RBB (Freitag) über die Personalie berichtet.

Seibert soll die Aufgabe im Rahmen einer Abordnung der Senatsverwaltung an das LAF nur bis zum Ende der Legislaturperiode 2026 übernehmen. In dieser Zeit werde es eine Ausschreibung zur dauerhaften Besetzung geben, kündigte die Sozialverwaltung an.

Seibert ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, Wirtschaftsjurist und arbeitet seit 2019 in der Berliner Verwaltung. Im Krisenstab der Sozialverwaltung war er für die Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge in Berlin zuständig und leitet derzeit im LAF kommissarisch die Abteilung "Unterkünfte".

Die Stelle des LAF-Präsidenten war Ende November 2022 ausgeschrieben worden. Das Auswahlverfahren fand im März darauf statt. Nach Angaben der Sozialverwaltung erfüllte allerdings keiner der Bewerber in formaler und fachlicher Hinsicht die Anforderungen. Daraufhin sei die Entscheidung gefallen, das Verfahren der neuen Hausleitung nach der Wiederholungswahl im Februar offen zu übergeben. Bozkurt übernahm anschließend kommissarisch die LAF-Leitung.

