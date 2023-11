Die festen Kontrollen an der Grenze zu Polen zur Verhinderung illegaler Einreisen nach Deutschland sind aus Sicht des Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) erfolgreich. "Es ist so, dass die Aufgriffe sich deutlich reduziert haben, wir haben einen Effekt, den wir verspüren", sagte Woidke am Montagmorgen im Deutschlandfunk. "Die Grenzkontrollen haben erstmal was gebracht." Auch mit Blick auf den Pendlerverkehr funktionierten die Maßnahmen weitgehend.