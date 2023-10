Woidke begrüßt geplante feste Kontrollen an Grenze zu Polen

Die Zahl von Menschen, die irregulär über die polnische Grenze nach Brandenburg kommen, ist zuletzt gestiegen. Über feste Grenzkontrollen wurde lange gestritten, nun ist eine Entscheidung gefallen.

Im Kampf gegen Schleuserkriminalität sollen nun auch an der deutsch-polnischen Grenze in Brandenburg feste Kontrollen möglich sein. Ministerpräsident Dietmar Woidke hält die Anmeldung bei der EU durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD) für den richtigen Schritt. Er forderte zugleich Gespräche mit Polen.

"Wir müssen alles unternehmen, um die illegale Schleusung einzudämmen. Der jetzige Zustand ist nicht hinnehmbar", sagte Woidke am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. "Der Staat muss hier handeln. Die stationären Kontrollen können dazu ein wichtiger Beitrag sein. Deshalb begrüße ich den Schritt von Bundesinnenministerin Nancy Faeser." Entscheidend sei jedoch der Schutz der EU-Außengrenzen: "Hier muss die Bundesregierung schnell mit der künftigen polnischen Regierung sprechen."

Die Bundesinnenministerin hat nach Angaben ihres Ministeriums feste Kontrollen für die Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bei der EU-Kommission angemeldet. Solche stationären Kontrollen der Bundespolizei gibt es seit 2015 bereits an der Grenze zu Österreich, sie wurden mehrfach verlängert. Faeser will damit irreguläre Zuwanderung begrenzen und Schleuserkriminalität bekämpfen.

Der Beginn der Grenzkontrollen in Brandenburg war zunächst unklar. Das Bundespolizeipräsidium erklärte, dass aus einsatztaktischen Gründen keine Angaben über Art und Umfang der Kontrollmaßnahmen gemacht würden. Die Bundespolizeidirektion Berlin verwies auf eine Mitteilung des Bundesinnenministeriums.

Darin heißt es unter anderem, die Bundespolizei könne "jetzt" an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz die gleichen Mittel wie an der Grenze zu Österreich einsetzen. In Sachsen waren erste stationäre Grenzkontrollen bereits für Montagabend vorgesehen.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) dringt schon seit vergangenem Jahr vehement darauf, dass feste Grenzkontrollen eingerichtet werden. Woidke unterstützte dies, als Bund und Länder beim Flüchtlingsgipfel im Mai die Einführung stationärer Kontrollen wie zwischen Bayern und Österreich auch an anderen Grenzen Deutschlands abhängig von der Lage vereinbarten. Die CDU in Brandenburg hatte eine Unterschriftenkampagne für Grenzkontrollen gestartet und sie noch ausgeweitet.

Faeser hielt bisher die Einführung stationärer Kontrollen auch für die Grenze nach Polen aber nur für das letzte Mittel und setzte auf verstärkte flexible Kontrollen. Forderungen von Stübgen und seinem sächsischen Amtskollegen Armin Schuster (CDU) wies sie unter anderem mit dem Argument zurück, wer an der Grenze ein Asylbegehren äußere, könne in der Regel ohnehin nicht zurückgewiesen werden.

Die Anmeldung wird nach Angaben des Bundesinnenministeriums an den neu notifizierten Grenzabschnitten zunächst für zehn Tage wirksam und kann danach bis zu insgesamt zwei Monaten verlängert werden.

Brandenburgs Regierungschef hatte in der vergangenen Woche gesagt, dass solche festen Grenzkontrollen notwendig seien. Im September waren nach seinen Angaben über die polnische Grenze mehr als 7000 Menschen irregulär eingereist, an der bayerischen Grenze zu Österreich im gleichen Zeitraum etwas über 4000. Woidke hatte aber zugleich betont: "Stationäre Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze werden nicht den Effekt haben, den wir uns von ihnen erwünschen." Deshalb müsse es Gespräche mit der polnischen Regierung geben, um wirksam gegen die Schleuserkriminalität vorzugehen.

Die Gewerkschaft der Polizei Brandenburg sieht feste Grenzkontrollen skeptisch. Sie verweist darauf, dass alle Asylbewerber an der deutsch-österreichischen Grenze trotz dortiger Grenzkontrollen aufgenommen und an die Erstaufnahmeeinrichtung verwiesen würden. Zurückweisungen und Zurückschiebungen seien im Regelfall unzulässig, wenn Asyl begehrt wurde.

