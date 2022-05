Das geplante zentrale Einbürgerungs-Zentrum in Berlin soll im Lauf des nächsten Jahres nach und nach seine Arbeit aufnehmen. Bis dahin müsse ein Gebäude für bis zu 200 Beamte gefunden und entsprechend ausgerüstet werden, kündigten Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und der SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh am Montag nach einem Besuch im Landesamt für Einwanderung an, zu dem das Einbürgerungs-Zentrum gehören soll.