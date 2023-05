In Brandenburg konnte im vergangenen Schuljahr mehr als jeder dritte Schüler einer fünften Klasse nicht schwimmen. 41 Prozent der Jungen und Mädchen waren keine sicheren Schwimmer, wie aus der Antwort des Bildungsministeriums in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht. Als Ursache für den hohen Anteil unsicherer Schwimmer nennt das Ministerium die Schließung von Schwimmbädern in der Corona-Pandemie.