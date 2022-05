Das Verbraucherschutzministerium will die Brandenburgerinnen und Brandenburger fragen, welche Themen ihnen beim Verbraucherschutz besonders wichtig sind. Von Montag an bis zum 24. Juni könnten sich alle Bürgerinnen und Bürger auf der Webseite www.verbraucherdialog-brandenburg.de an einer Online-Befragung beteiligen, teilte das Ministerium am Sonntag mit. Dabei gehe es um Fragen wie «In welchen Bereichen wünschen Sie mehr Verbraucherschutz?» oder «Was ist Ihnen beim Kauf eines Produktes wichtig?».