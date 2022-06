Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat den Umgang der Bundesregierung mit der Energiewende und den steigenden Energiepreisen kritisiert. «Vieles, von dem, was wir da hören, auch mit Tankrabatt, erinnert sehr an Planwirtschaft», sagte Kretschmer zum Auftakt der Konferenz ostdeutscher Ministerpräsidenten auf der Insel Riems bei Greifswald. «Und es wird am Ende genauso enden: teuer und mit einem wirtschaftlichen Fiasko».