Trotz der sportlichen Talfahrt und der finanziell sehr prekären Situation bleibt Fußball-Bundesligist Hertha BSC bei den Anhängern attraktiv. "Wir haben 46.057 Mitglieder", sagte Herthas-Vizepräsident Fabian Drescher am Sonntag auf der Mitgliederversammlung in der Messe Berlin. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Tabellenletzte 41.200 Anhänger. Lokalrivale Union hatte in diesem Jahr die 50.000-Marke geknackt.

Präsident Kay Bernstein sieht einen Stimmungsumschwung seit seiner knapp einjährigen Amtszeit als Grund für den Anstieg. "Die Unterstützung der Fans zu Hause und auswärts ist trotz der eklatanten Defizite über die ganze Saison sensationell gut", sagte Bernstein. Der Verein habe dafür auch die Kommunikation zu den Fans transparenter gestaltet. "Wir sind näher zusammengerückt und haben die Leute überzeugt, dass Hertha BSC ein ganz toller Verein in dieser Stadt ist. Hertha BSC ist deutlich sichtbarer geworden."

Trotz der großen Abstiegsgefahr strömen so viele Zuschauer wie noch nie zu den Heimspielen. Sollten zum letzten Heimspiel gegen den VfL Bochum am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) 60.000 Zuschauer ins Olympiastadion sein, würde Hertha einen Zuschauerschnitt von über 53.000 Besuchern aufweisen. Das hatten die Berliner erst einmal in der Saison 2011/2012. Damals stieg die Hertha nach der verlorenen Relegation gegen Fortuna Düsseldorf ab.

