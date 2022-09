Die Redaktion des Magazins "Bunte" hat am Donnerstag in Berlin ihren "Bunte New Faces Award Style" vergeben. Damit wurden nach den Angaben zum 22. Mal drei herausragende Nachwuchstalente ausgezeichnet. Mit dem Titel "Young Style Icon" kann sich nun Désiré Quadjo Mia schmücken, der als Model über Social-Media-Plattformen Hunderttausende Menschen erreicht. In der Kategorie "Young Fashion Designer" zeichnete die Redaktion die Gründerin des Labels "Avenir", Sophie Louise Claussen, aus. Der "Social Style Hero" wurde mit Publikumsbeteiligung bestimmt. Die Auszeichnung ging an Britta Kiwit, die mit ihrem erfolgreichen TikTok-Kanal Avalino sozial- und gesellschaftsrelevante Themen aufgreift.