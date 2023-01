Die Fashion Week in Berlin hat prominenten Besuch bekommen. Hollywoodstar Andie MacDowell besuchte am Mittwochabend die Laufstegschau von Marc Cain im früheren Flughafen in Tempelhof. Begleitet wurde die 64-Jährige von ihrer Tochter Rainey Qualley. Auch Model Maye Musk - die Mutter des Tech-Milliardärs Elon Musk - kam nach Berlin. Sie hatte auch einen kurzen Auftritt während der Show. Zu den Gästen gehörten zudem die Moderatorinnen Frauke Ludowig und Mareile Höppner. Die Modewoche findet zweimal jährlich statt.