Das Modelabel Marc Cain hat in Berlin während der Fashion Week seine Kollektion für das Frühjahr/Sommer 2023 präsentiert. Das 1973 in Italien gegründete und schon lang im baden-württembergischen Bodelshausen ansässige Unternehmen wählte dafür am Dienstagabend ein Restaurantambiente an einem See im Stadtteil Tiergarten. Neben reichlich Mode gab es auch einen echten Star zu sehen: Supermodel Tyra Banks war zu Gast.