Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat ihre Trauer über den Tod der Queen zum Ausdruck gebracht. "Die Queen begleitete uns ein ganzes Leben lang, sie war schon zu Lebzeiten eine Legende", sagte Giffey laut einer Mitteilung der Senatskanzlei Berlin am Donnerstagabend. "Es war die Kraft ihrer großartigen Persönlichkeit, die uns Berlinerinnen und Berliner immer wieder fasziniert hat." Weiter hieß es: "Wir trauern mit der Familie Windsor, der britischen Nation und besonders mit allen Britinnen und Briten, die in unserer Stadt leben." Die Queen war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben.