Das Märkische Museum in Berlin nahe der Jannowitzbrücke schließt ab 2023 für Sanierungen - zuvor kann man es noch kostenfrei besuchen. Den ganzen Dezember sei der Eintritt frei, teilte das Berliner Stadtmuseum, zu dem das Märkische Museum gehört, am Donnerstag mit. Die Wiedereröffnung ist für 2025/2026 geplant. Im Märkischen Museum werden Ausstellungen zur Geschichte, zur Kultur und zum Alltag Berlins gezeigt. Während der Schließzeit sollen verschiedene Werke in Ausstellungen anderer Institutionen zu sehen sein, etwa im Museum Pankow oder der Berlinischen Galerie.