Die "Staatsoper für alle" hat am Samstagabend in Berlin zahlreiche Menschen auf den Bebelplatz neben der Staatsoper Unter den Linden gelockt. Bei ausgelassener Stimmung, Sonnenuntergang und Temperaturen um die 30 Grad konnten sie kostenlos Teil eines hochkarätigen Klassik-Spektakels sein. Aus dem Opernhaus wurde Giuseppe Verdis "Don Carlo" in einer Inszenierung von Philipp Himmelmann live auf eine Leinwand übertragen.