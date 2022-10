Freunde des französischen Chansons kommen von Donnerstag (20.10.) an wieder auf ihre Kosten. Mit insgesamt elf Konzerten an fünf Tagen lässt der Verein Brassens in Basdorf die französische Chanson-Legende Georges Brassens (1921-1981) hochleben. Gesungen und gespielt wird außer im Wandlitzer Ortsteil Basdorf und der unmittelbaren Umgebung auch in Berlin und im polnischen Zaton Dolna.