Der Musiker Giora Feidman hat eine seiner Klarinetten dem Jüdischen Museum in Berlin vermacht. Der 86 Jahre alte Künstler ließ sich am Dienstag von Museumsdirektorin Hetty Berg den Platz zeigen, an dem das Instrument in der Ausstellung gezeigt werden soll. "Wir sind extrem geehrt, dass wir die Klarinette heute bekommen", sagte Berg.