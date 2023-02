Dieser Robinson hat nicht nur eine Insel. Gleich sieben einsame Gestade werden vom Meer umspült. In der Kammeroper "Robinson" finden sich ihre Bewohner isoliert - die Jugend, das Alter, der Ausderweltgefallene, die Abweichung, die Zukunft. Sie alle sind Rollen in dem am Samstagabend in der Berliner Staatsoper Unter den Linden uraufgeführten Stück.