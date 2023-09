Mit zwei umjubelten Konzerten zum Saisonauftakt hat sich Joana Mallwitz als neue Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Berlin vorgestellt. Die 36-Jährige stieg mit drei ersten Sinfonien an ihrer neuen Wirkungsstätte am Gendarmenmarkt im Herzen der Hauptstadt ein. Auf dem Programm standen jeweils die Erste von Sergej Prokofjew ("Symphonie classique"), Kurt Weill ("Berliner Sinfonie") und Gustav Mahler. Das Publikum bedankte sich am Freitagabend bei Mallwitz und Orchester - ebenso wie bereits am Vortag - mit anhaltenden Ovationen.

Mit der neuen Chefin steht eines der drei großen Ensembles der Hauptstadt vor einem Neustart. Mallwitz greift dabei auch auf zwei neue Formate im Haus am Gendarmenmarkt zurück. Bereits an ihren Wirkstätten Erfurt und Nürnberg hat sie das Format der Expertenkonzerte entwickelt. Zunächst in Auszügen selbst am Flügel, mit Erläuterungen und am Ende mit dem gesamten Orchester nimmt sich Mallwitz dabei Werke der Musikliteratur vor. Hinzu kommen "Night Sessions", die Mallwitz und ihr Team für das Konzerthaus entwickelt haben. Dort wollen sich Dirigentin und Orchester unbekanntere Musik als Mix bis hin zu den Beatles kombinieren.

Begegnungen mit der neuen Chefin sind auch an diesem Sonntag möglich, wenn das Konzerthaus mit einem umfassenden Programm zu einem Tag der offenen Tür einlädt. Zudem will sich die neue Dirigentin dem Publikum über mehrere Tage mit dem Programm "Mostly Mallwitz" präsentieren.

Mallwitz gilt als Ausnahmetalent. Ihre musikalische Karriere begann sie mit 19 Jahren als Solorepetitorin am Theater Heidelberg und stieg dort schnell zur Kapellmeisterin auf. 2014 ging sie als damals jüngste Generalmusikdirektorin Europas ans Theater Erfurt. Vier Jahre später wechselte sie ans Nürnberger Staatstheater. 2019 wurde sie mit 33 Jahren zur Dirigentin des Jahres gewählt.

