Der Musiker Peter Fox stellt seine Coolness selbst infrage. "Eigentlich fühle ich mich ein bisschen zu alt, um Popstar zu sein. Ich sollte Platz für die nächsten machen", sagte der 51-Jährige dem Magazin "Der Spiegel". Am Freitag (26.5.) kommt mit "Love Songs" das zweite Solo-Album des Seeed-Sängers raus. "Ich bin mir diesmal noch sicherer, dass ich nicht noch mal ein Solo-Album machen werde", sagte der als Pierre Baigorry in Berlin geborene Fox. Er wolle lieber im Hintergrund produzieren. "Das wird mir immer klarer, wenn ich die jüngeren Leute in meiner Live-Band sehe. Boah, die sind so cool. Mein Cool ist nicht mehr das Cool von heute."