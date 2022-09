Der lettische Dirigent und Musikdirektor des Boston Symphony Orchestra, Andris Nelsons, wird das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker im kommenden Jahr in der Waldbühne leiten. "Bereits zum zweiten Mal führt Andris Nelsons durch einen unvergesslichen Abend unter dem Sternenhimmel", teilte der Veranstalter Concert Concept am Mittwoch mit. Erwartet wird auch der Opern-Tenor Klaus Florian Vogt mit seinem Debüt für die Philharmoniker. Zum Besten geben soll das Ensemble Stücke aus Webers Freischütz sowie Strauss' Till Eulenspiegel. Das Abschlusskonzert ist für den 23. Juni angesetzt. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag.