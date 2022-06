Die Berliner Punkband Die Ärzte hat sich nach Jahren der Krise auch auf der Konzertbühne wiedergefunden. «Es fühlt sich sensationell an», sagte Gitarrist Farin Urlaub der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ich wollte ja nicht mehr, das hat sich dann sehr, sehr schnell erledigt», sagte der 58-Jährige mit Blick auf die langjährige Krise in der Band. Bereits die beiden innerhalb eines Jahres veröffentlichten Erfolgsalben «Hell» und «Dunkel» galten als positive Zeichen. Bald also erneut ein neues Album? «Ich glaube nicht, dass es so lange dauert.»

«Konzerte sind etwas, was uns extrem viel Spaß macht, was uns allen gefehlt hat. Und es ist eine der wenigen Sachen, die wir, glaube ich, auch können: uns einfach auf die Bühne stellen und Blödsinn machen», sagte Farin Urlaub nach den ersten Konzerten der Berliner Club-Tour und mit Blick auf anstehende Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. «Spaß und Musik, das ungeschlagene Team. Also es ist wirklich so krass gut», bestätigte Schlagzeuger Bela B (59). Er sei selten so aufgeregt gewesen wie vor dem ersten Konzert im «Schokoladen» in Berlin. «Jedes Konzert ist auch ein individuelles Erlebnis für uns, nicht nur für das Publikum.»