Nach dem Vorbild des Eurovision Songcontest sind am Freitag Kinder und Jugendliche in Berlin zum «Jewrovision» angetreten. Nach Angaben des Zentralrats der Juden ist es der größte Musik- und Tanzwettbewerb für jüdische Jugendliche in Europa. Der Wettbewerb war online im Livestream zu verfolgen.

Zwölf Gruppen traten mit Coversongs und eigenen Choreographien gegeneinander an. Sie präsentierten ihre Stadt auch in einem Vorstellungsvideo. Offen ist der Wettbewerb für Jungen und Mädchen zwischen 10 und 20 Jahren aus 60 jüdischen Gemeinden in Deutschland. Bei früheren Shows ging es dabei auch um die jüdische Identität mit Liedzeilen wie «Du bist nicht allein» oder «Versteck dich nicht».

«Die Jewrovision bietet den Jugendlichen eine einzigartige Möglichkeit, Judentum außerhalb ihrer Gemeinde und mit einer so großen Zahl an Gleichaltrigen zu erleben», hatte Zentralratspräsident Josef Schuster gesagt. «Die Jewrovision ist bereits seit 20 Jahren für Tausende junge Juden in Deutschland zu einem prägenden Erlebnis in ihrem bisherigen Leben geworden.»

Der Wettbewerb hatte zuletzt 2019 stattgefunden. Damals siegte Berlin und war damit als nächster Austragungsort bestimmt.