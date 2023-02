Der Musiker La Perla (43) vom norddeutschen Kollektiv Deichkind sieht die derzeitigen Krisen auf der Welt als Antrieb für seine Arbeit. "Diese sehr krisenhafte Welt ist für mich eher eine Motivation, als Künstler auch zu gucken: Inwiefern kann mein Blick oder meine Kunst, die ich mache, auch ein Beitrag sein für eine gesellschaftliche Diskussion?", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich finde, die Themen, die Inhalte liegen überall herum. So gesehen habe ich das Gefühl, jetzt ist eigentlich Peak Time für einen Künstler, sich hinzusetzen und zu gucken, da irgendetwas draus zu machen."

Der Musiker La Perla (43) vom norddeutschen Kollektiv Deichkind sieht die derzeitigen Krisen auf der Welt als Antrieb für seine Arbeit. "Diese sehr krisenhafte Welt ist für mich eher eine Motivation, als Künstler auch zu gucken: Inwiefern kann mein Blick oder meine Kunst, die ich mache, auch ein Beitrag sein für eine gesellschaftliche Diskussion?", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich finde, die Themen, die Inhalte liegen überall herum. So gesehen habe ich das Gefühl, jetzt ist eigentlich Peak Time für einen Künstler, sich hinzusetzen und zu gucken, da irgendetwas draus zu machen."

Die Corona-Pandemie habe zu einer Diskussion um den Wert von Kunst und Kultur für die Gesellschaft geführt. "Ich glaube, dass diese Infragestellung während der Pandemie, welchen Wert die Kultur für die Gesellschaft eigentlich hat, dass das ein ganz wichtiger Punkt war innerhalb der Branche, um auch zu gucken: Welchen Beitrag leisten wir für die Gesellschaft auch als Mehrwert?"

"Gerade in Zeiten, in denen Algorithmen immer mehr die vorherrschende Ordnungsmacht werden oder schon sind, wird es immer wichtiger sein, auch Sichtweisen auf die Welt als Inspiration zu haben, wie man Dinge machen könnte, die nicht der Logik des Kapitalismus oder des Mehrs entsprechen." Die Kunst habe die Chance, mutig zu sein und diese Perspektiven zu bieten, so der Musiker.

Deichkind veröffentlicht an diesem Freitag (17. Februar) ihr neues Studioalbum "Neues vom Dauerzustand".

Website Deichkind