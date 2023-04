Der Schriftsteller und Songschreiber Sven Regener sieht beim Texten Unterschiede zwischen Literatur und Musik. "Für die Bücher braucht man eine grundsätzliche Idee, mit der man anfängt, und dann ergeben sich die kleinen Sachen eigentlich von selber", sagte Regener ("Herr Lehmann") der dpa in Berlin. "Bei Songs ist es nochmal anders, da ist immer zuerst die Musik und dann muss ich ja den Text finden, wenn die Musik soweit fertig ist. Das hat was sehr Spontanes." Mit seiner Band Element of Crime hat der Sänger zehn Songs für das Album "Morgens um vier" aufgenommen, das am Freitag (7.4.) erscheint.