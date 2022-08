Berlin (bb) In Berlin-Wedding hat die Polizei drei Männer in einem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit über rote Ampeln verfolgt. Die Insassen des Fahrzeugs versuchten sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In der Schulstraße konnte das Fahrzeug in der Nacht zum Mittwoch schließlich gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten ein Schwert, eine Schreckschusspistole sowie Amphetamin sicher. Zudem besaß der 31-jährige Fahrer weder eine Fahrerlaubnis noch eine Versicherung für das Auto. Der Fahrer sowie seine beiden Beifahrer im Alter von 20 und 24 Jahren waren bereits polizeibekannt.