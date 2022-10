In Berlin ist am Samstag das neue 29-Euro-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gestartet. Zunächst bis Ende des Jahres haben die Berlinerinnen und Berliner die Möglichkeit, für monatlich 29 Euro Busse und Bahnen in der Stadt zu nutzen. Voraussetzung ist, dass sie bereits ein Jahres-Abo haben oder ein neues abschließen. Nach drei Monaten besteht ein außerordentliches Kündigungsrecht.