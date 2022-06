Die Linke in Brandenburg hat bessere Bahnverbindungen in sämtlichen Regionen des Landes gefordert. «Wir sehen in Brandenburg beim Landesnahverkehrsplan, der uns gerade vorgelegt wurde, dass wir zwar die Regionen rund um Berlin stärken wollen, gleichzeitig aber die ländlichen Regionen abgekoppelt werden», sagte der verkehrspolitische Sprecher der Linksfraktion im brandenburgischen Landtag, Andreas Büttner, am Freitag im rbb24-Inforadio.