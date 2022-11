Das geplante neue Brandenburger Jagdgesetz sorgt trotz Überarbeitung für neuen Streit in der rot-schwarz-grünen Koalition. CDU-Fraktionschef Jan Redmann drohte am Dienstag mit einer Ablehnung, sollte das Gesetz so bleiben wie es jetzt geplant ist. Er begründete das vor allem mit den geplanten Vorgaben für ein neues Jagdrevier und für den Schein zur Jagdausübung im Revier. "Wir halten den Entwurf nicht für eine geeignete Grundlage zur Novellierung des Jagdrechtes", sagte Redmann in Potsdam. "Insofern können wir als CDU-Fraktion diesem Gesetzentwurf auch keine Zustimmung in Aussicht stellen."