Der Anteil von gesunden Bäumen in Brandenburgs Wäldern ist zurückgegangen. Waren es im vergangenen Jahr 12 Prozent ohne sichtbare Schäden, sind es im Jahr 2022 noch 8 Prozent gesunder Waldbäume. Das geht aus dem aktuellen Waldzustandsbericht hervor, den Brandenburgs Forstminister Axel Vogel (Grüne) am Montag in Potsdam vorstellte. Die Situation sei deprimierend, sagte er angesichts der Bilanz. In der Zeit vor der Trockenperiode etwa im Jahr 2018 habe es noch mehr als 40 Prozent gesunder Bäume gegeben.

Der Wald leidet unter Trockenheit und Klimawandel. Die Buche, gefolgt von der Eiche, sei die am meisten geschädigte Baumart, hieß es. In Brandenburg gibt es rund 1,1 Millionen Hektar Wald auf mehr als einem Drittel der Landesfläche.

In diesem Jahr richteten auch Waldbrände in Brandenburg Millionenschäden an. Nach den Daten des Ministeriums wurden 2022 insgesamt mehr als 500 Waldbrände gezählt - so viele wie seit Jahren nicht.