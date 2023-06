Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat große Sorgen vor einem erneuten Fischsterben in der Oder. "Es kommt in diesen Wochen darauf an, dass in Polen die Salzeinleitungenangepasst werden und wir dadurch eine erneute massenhafte Vermehrung der giftigen Alge verhindern können", sagte Lemke laut einer Pressemitteilung ihres Ministeriums am Montag bei einem Besuch im Nationalpark Unteres Odertal. Zusätzliche Belastungen der Oder müssten verhindert werden.