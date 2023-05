Ein Mann ist an der Bundesstraße 1 in Neuenhagen bei Berlin bei der Sicherung einer Unfallstelle von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 38-Jährige war am Dienstagabend an einem kleineren Auffahrunfall an einer Abzweigung in Richtung Dahlwitz beteiligt gewesen. Daraufhin wollte er ein Warndreieck aufstellen, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Mittwoch sagte. Er stieg aus seinem Auto aus und wurde aus bislang ungeklärten Gründen kurz darauf von einem anderen Fahrzeug erfasst. Der 38 Jahre alte Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details zur Unfallursache sowie zum Sachschaden waren bislang nicht bekannt. Die Bergungsarbeiten auf der B1 in Neuenhagen bei Berlin in Richtung Berlin dauerten an.