Der Bezirksbürgermeister Neuköllns, Martin Hikel, hat eine Aktion des anti-israelischen Netzwerks Samidoun verurteilt. Auf Fotos in den sozialen Medien war zu sehen, wie ein Mann eine Palästina-Flagge auf dem Rücken gespannt hatte und süße Backwaren an Passanten verteilte. In einem Beitrag der Gruppe auf Instagram wurde ein entsprechendes Foto mit der Bildunterschrift "Es lebe der Widerstand des palästinensischen Volkes" ergänzt. Die Berliner Polizei bestätigte den Vorfall auf der Sonnenallee.