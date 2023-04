Bei einem Unfall in Panketal im Landkreis Barnim sind zwei junge Männer schwer verletzt worden. Ein 18-jähriger Autofahrer verlor in der Nacht zum Samstag im Ortsteil Zepernick die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er überschlug sich mit dem Wagen und fuhr gegen mehrere Stromkästen. Anschließend kam das Auto auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer und der 17-jährige Beifahrer kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge bestehe keine Lebensgefahr.