Die Bundespolizei hat am Bahnhof Mexikoplatz in Berlin-Zehlendorf einen toten 19-Jährigen auf einem Zug der S-Bahn-Linie 1 gefunden. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass es sich um einen sogenannten S-Bahnsurfer gehandelt haben könnte, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Vermutlich sei er während der Fahrt von Hindernissen auf Kopfhöhe getroffen worden. Zuvor hatte der RBB darüber berichtet.