Ein 25-jähriger Mann hat in einem Gleisbett der U-Bahn Linie 8 im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg einen Stromschlag erlitten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt die U-Bahn aufgrund eines technischen Defekts um kurz vor Mitternacht am Sonntagabend zwischen den Bahnhöfen Moritzplatz und Kottbusser Tor. Daraufhin öffneten einige Fahrgäste eigenständig die Türen und stiegen ins Gleisbett des Tunnels. Der 25-Jährige berührte dabei eine Stromschiene. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.