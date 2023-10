Ein Bagger hat bei Bauarbeiten an einer Brücke im Ortsteil Baumschulenweg in Treptow-Köpenick eine Gashochdruckleitung beschädigt. Das teilte ein Sprecher der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg am Mittwochnachmittag mit. Wegen des ausströmenden Gases sei zunächst ein Sperrkreis eingerichtet worden, zudem wurde die Köpenicker Landstraße Ecke Markgrafenbrücke voll gesperrt. Eine Gefahr für die Anwohner habe nicht bestanden.