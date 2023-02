In einem Industriegebiet in Schönefeld (Landkreis Dahme-Spreewald) sind 5000 Liter einer giftigen Flüssigkeit ausgetreten. Wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte, konnten die Einsatzkräfte die ausgetretene Chemikalie, die von einem Lkw transportiert wurde, umpumpen und sicherstellen. Ein Mensch wurde bei dem Vorfall am Mittwochabend verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ob es sich dabei um den Fahrer des Lkws handelte, konnte der Sprecher der Feuewehr nicht bestätigen. Um welchen Stoff es sich handelt, blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelt den Hergang.