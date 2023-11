Ein Geisterfahrer hat auf der Berliner Avus in der Nacht zu Sonntag einen Unfall mit sieben Verletzten verursacht. Drei Fahrzeuge seien in den Unfall verwickelt gewesen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Wie schwer die Menschen verletzt wurden, konnte die Polizei nicht in allen Fällen sagen. Ein Mann habe die Klinik nach ambulanter Behandlung verlassen können, eine Frau sei mit einem gebrochenen Bein eingeliefert worden, hieß es.